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Общество

Геннадий Иойлев: Жалоб на школьное питание стало меньше

Жалоб на школьное питание стало меньше, заявил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

Фото: ПАИ

«Обращения есть, и они очень разные. Есть индивидуальные обращения. Например, в этом году мы разрабатывали меню для детей с определёнными ограничениями здоровья: не все блюда и не все продукты эти дети могут есть. Мы разработали схему, при которой родитель такого ребёнка получает примерное меню и оно согласовывается с лечащим врачом. И, соответственно, меню, подписанное родителем и лечащим врачом ложится в основу питания конкретного ребёнка. Хотя время от времени возникают жалобы на организацию питания и его содержание, но я бы не сказал, что их очень много», – отметил Геннадий Иойлев.

Количество жалоб на холодное питание значительно уменьшилось, заметил гость эфира.

Кроме того, он уточнил, что любой родитель может попросить включить себя в состав комиссии по контролю за питанием, достаточно сообщить об этом классному руководителю.

Цикл школьного меню – 20 дней, то есть меню повторяется практически раз в месяц, добавил Геннадий Иойлев.

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