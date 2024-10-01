Идея перехода к десятилетке в школах крайне дискуссионная, считает Геннадий Иойлев

19:35, 01 октября 2024, ПАИ

Идея перехода к десятилетнему образованию в школах крайне дискуссионная, считает начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев. Об этом он заявил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

По его мнению, этот вопрос нужно рассматривать в части накопления аргументов за и против.

«Если говорить о «за», то здесь есть возможность нормализовать и сократить образовательную программу. Но, с другой стороны, возникает вопрос, каким образом ребёнку готовиться к итоговой аттестации, как готовиться к следующей ступени получения образования. Ведь не секрет, что мы часть образовательной нагрузки ребёнка. Кроме занятий в школе есть и занятия в профильных дополнительных учреждениях образования и услуги репетиторов», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Он уточнил, что уровень ЕГЭ и итоговой аттестации говорит о том, что к нему нужно подходить с серьёзным багажом знаний.

«Во-вторых, возникает вопрос возрастной психологии. Мы понимаем, что дети к 11-му классу далеко не все могут осознанно определить, чем они будут заниматься в последующей жизни. Так что в этом вопросе есть аргументы как за, так и против», – заключил Геннадий Иойлев.