Делегация псковских студентов поучаствовала в межрегиональной школе для медиаслужб

19:48, 01 октября 2024, ПАИ

Делегация псковских студентов поучаствовала в работе межрегиональной школы для медиаслужб. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Члены студенческих отрядов ПсковГУ принимали участие в медиашколе «СО.творение», которая прошла в Санкт-Петербурге 20–22 сентября.

Мероприятие объединило более 100 представителей Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Участники собрались, чтобы познать азы медиа: работу над контентом, видео, фото и дизайном.

Медиашкола «Со.творение» – мероприятие для членов студенческих отрядов, которые начинают путь в сфере медиа. Оно проходит уже второй год подряд. Организатор – студенческие отряды Санкт-Петербурга.