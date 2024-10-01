Делегация псковских студентов поучаствовала в межрегиональной школе для медиаслужб
Делегация псковских студентов поучаствовала в работе межрегиональной школы для медиаслужб. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Члены студенческих отрядов ПсковГУ принимали участие в медиашколе «СО.творение», которая прошла в Санкт-Петербурге 20–22 сентября.
Мероприятие объединило более 100 представителей Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Участники собрались, чтобы познать азы медиа: работу над контентом, видео, фото и дизайном.
Медиашкола «Со.творение» – мероприятие для членов студенческих отрядов, которые начинают путь в сфере медиа. Оно проходит уже второй год подряд. Организатор – студенческие отряды Санкт-Петербурга.
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