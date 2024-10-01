Прогноз на октябрь: период обострения конфликтов, усиленной коллективной работы и поиска слабого звена

21:27, 01 октября 2024, ПАИ

Прогноз астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на середину осени.

Октябрь будет напряжённым, нервным и динамичным. Начнётся месяц с солнечного затмения 2 октября, которое актуализирует конфликты, искажения и неверные стратегии, которые есть в ваших отношениях, как в деловых, так и в личных. Наблюдаем и по возможности корректируем. Совсем нежизнеспособные отношения придут к своему логическому завершению, может быть, рухнут с болезненным треском. Сам день затмения очень травмоопасен.

Если в ваших отношениях есть болезненная ревность, чрезмерный контроль, ждите обострения в первой половине октября, пока Венера идёт по знаку Скорпиона (до 17-го числа). Тусклым отношениям Венера в этом знаке может, наоборот, добавить эмоциональности и накала. Затем она переходит в знак Стрельца – страсти утихают, мы становимся более щедрыми и открытыми, склонными к широким жестам. Можно просить у второй половины дорогой подарок, а у начальства – прибавки к зарплате. В целом при Венере в Стрельце люди охотнее совершают дорогие покупки, возрастает интерес к брендам и роскоши.

Самое начало месяца категорически не подходит для важных стартов и начинаний. Отложите их минимум до 6 октября и спокойно занимайтесь текучкой. Лучшее время для любых начинаний в октябре – с 6-го по 13-е число.

Первая половина октября неудачна для решения юридических вопросов, подачи исков в суд, поездок за рубеж, решения любых вопросов, связанных с заграницей, в том числе и для оформления виз и других документов.

Середина месяца хорошо подходит для отладки запущенных процессов, координации работы внутри коллектива. В этот период можно хорошо увидеть, что мешает слаженной работе, найти слабое звено.

Ещё два очень напряжённых периода в октябре перед полнолунием – с 14-го по 17-е число и самый конец месяца, с 26-го по 31-е число. Здесь очень вероятно обострение имеющихся конфликтов, в том числе и геополитического характера. Особенно в конце месяца кратно возрастают риски столкнуться с силовым давлением, насилием, могут быть эксцессы, связанные с силовыми и контролирующими органами. Опасность возрастает в местах большого скопления людей.

Любое полнолуние характеризуется повышенным эмоциональным фоном, а нынешнее сопряжено с негативными аспектами Марса, поэтому рекомендация держать себя в руках и не лезть на рожон как никогда актуальна. Вблизи этого полнолуния также вырастает риск аварий и спортивных травм, аккуратнее с физическими нагрузками! Полнолуние на оси Овен – Весы вновь поднимает тему баланса в партнёрстве, обостряет и подсвечивает все косяки и баги. Это вообще главная тема Весов, и она актуальна с момента перехода Солнца в этот знак, со дня осеннего равноденствия (22 сентября).

23 октября Солнце переходит в знак Скорпиона – и на повестке дня оказываются темы, связанные с выживанием, кризисами и трансформацией. В конце месяца очень актуальными становятся ситуации из разряда «накипело». Вы можете стать инициатором выброса большого количества отрицательной энергии или попасть в эпицентр чужого конфликта. Если в конце октября у вас начинает развиваться какой-то неблагоприятный процесс, очень высока вероятность, что он будет продолжаться до лета 2025 года с пиками в январе и апреле – мае. Если вы сами выступаете инициатором силового решения вопроса, есть риск не рассчитать силу удара и перегнуть палку. Но если вы уверены, что берёте своё, то, что принадлежит вам по праву, – действуйте.

С середины и до конца октября наступает благоприятный период для аудита и начала обучения. Если вы давно хотели погрузиться в глубину какой-то темы, добраться до самой сути вопроса, изучить его со всех сторон, самое время брать быка за рога. Если вы занимаетесь интеллектуальным трудом – можете существенно продвинуться в теме именно за счёт погружения в самую глубину. Период хорош для усиленной коллективной работы, мозговых штурмов. Если вам нужна психологическая и эмоциональная трансформация, период хорош для работы с психологом или другим помогающим специалистом. Будут очень хорошие шансы избавиться от негативных и ограничивающих убеждений.