И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова станет гостьей на «Серебряном дожде»

12:20, 02 октября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 октября, в 14:00. Собеседницей ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева.

Как в Пскове в этом году прошла подготовка к отопительному сезону? Как городские власти оценивают работу подрядчиков по уборке улиц Пскова и много ли еще в областном центре осталось незавершённых дорожных работ, работ по замене коммунальных сетей и благоустройству? Насколько успешно в этом году в Пскове шла борьба с борщевиком и что в городе было сделано по сносу деревьев и озеленению?

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.