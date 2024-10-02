Родственников погибшего советского лётчика ищут в Псковской области

13:06, 02 октября 2024, ПАИ

Родственников погибшего советского летчика разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковой организации «Кубанский плацдарм».

Место падения советского истребителя ЛаГГ-3 и останки погибшего летчика были обнаружены во время поисковых работ на Маркотхском хребте в районе села Кабардинка Краснодарского края.

По номеру двигателя поисковики выяснили, что пилотом истребителя был уроженец Пскова, сержант Молчанов Алексей Николаевич.

На службу был призван Петергофским РВК Ленинградской области.

Пилот не вернулся с боевого задания 18 февраля 1943 года.

Сейчас поисковики разыскивают родственников Алексея Молчанова и рассматривают возможность захоронения останков пилота на родине.

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