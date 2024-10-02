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Родственников погибшего советского лётчика ищут в Псковской области

Родственников погибшего советского летчика разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковой организации «Кубанский плацдарм».

Родственников погибшего советского летчика ищут в Псковской области. На фото: сержант Алексей Молчанов

Место падения советского истребителя ЛаГГ-3 и останки погибшего летчика были обнаружены во время поисковых работ на Маркотхском хребте в районе села Кабардинка Краснодарского края.

По номеру двигателя поисковики выяснили, что пилотом истребителя был уроженец Пскова, сержант Молчанов Алексей Николаевич.

На службу был призван Петергофским РВК Ленинградской области.

Пилот не вернулся с боевого задания 18 февраля 1943 года.

Сейчас поисковики разыскивают родственников Алексея Молчанова и рассматривают возможность захоронения останков пилота на родине.

Любую информацию о родственниках пилота можно прислать на нашу электронную почту по адресу: redactor@informpskov.ru, позвонить по номеру: 8(8112) 500-405 или написать в нашу группу в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.

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