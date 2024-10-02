Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Невеле
В Невеле на улице Есенина произошло возгорание частного жилого дома сегодня, 2 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, пожар возник при проверке газового оборудования владельцем дома. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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