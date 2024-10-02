Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Невеле

20:04, 02 октября 2024, ПАИ

В Невеле на улице Есенина произошло возгорание частного жилого дома сегодня, 2 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, пожар возник при проверке газового оборудования владельцем дома. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.