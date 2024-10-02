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Общество

Борис Елкин: Настала пора осенних субботников

С 1 по 31 октября в Пскове пройдёт традиционный месячник благоустройства и уборки города. Акции чистоты будут организованы на тех городских территориях, которые не охвачены регулярной уборкой, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин: «Настала пора осенних субботников». Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

В субботниках могут принять участие все желающие: жители Пскова, организации и предприятия. Все участники будут обеспечены необходимым инвентарём, организаторы предоставят грабли, перчатки и мешки.

Координатором месяца чистоты выступает управление городского хозяйства. Подать заявку на субботник можно по телефону 29-15-22.

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