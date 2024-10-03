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Политика

112 человек переехали в Псковскую область из недружественных стран

В Псковскую область из недружественных стран, главным образом из Латвии, переехали 112 человек. Об этом на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила руководитель регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова.

Рабочая встреча Михаила Ведерникова с Натальей Тудаковой.

Всего в 2024 году на территорию региона прибыли 374 соотечественника из 14 стран.

Напомним, в Латвии принято дискриминационное миграционное законодательство, которое создает барьеры для проживания в этом государстве гражданам России и русскоязычному населению, в первую очередь людям пожилого возраста.

Латвийские власти продолжают идти по пути ужесточения миграционного законодательства. В частности, 20 июня 2024 года Сейм ЛР по инициативе «Национального блока» принял поправки в закон об иммиграции, который установил единые требования ко всем живущим в стране гражданам России для продления вида на жительство. До принятия закона экзамен на знание латышского языка не надо было сдавать гражданам России, которые получили постоянный вид на жительство до 2023 года, в соответствии с законом «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». Таковых на январь 2024 года в Латвии насчитывалось 4 949 человек. В июле 2024 года данные были уточнены: 4 650 человек. Лица старше 75 лет были освобождены от сдачи экзамена. Остальным гражданам России для продления ВНЖ необходимо подать документы до октября 2025 года.

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