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Общество

Галина Неваленная избрана руководителем регионального отделения Союза пенсионеров

Очередная конференция регионального отделения Союза пенсионеров проходит в Пскове сегодня, 3 октября, передает корреспондент ПАИ. В рамках конференции был избран новый руководитель регионального отделения. По итогам ревизионной комиссии на эту должность избрана Галина Неваленная.

Всего в конференции участвуют 22 делегата местных отделений из 17 муниципалитетов Псковской области.

В конференции принимают участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Николаева.

«Мы помогали во всех вопросах, которые касались жизнедеятельности нашего региона, все, что происходит в регионе, мы всюду принимали участие. Нет такого человека в нашем сообществе, что бы не знал, что есть Союз пенсионеров и что он самый активный», – отметила бывший руководитель регионального отделения Союза пенсионеров Елена Косенкова.

Она рекомендовала к избранию новым председателем Галину Неваленную.

«Я рекомендую Галину Ивановну, которую знаю много лет: человек душевный, порядочный, она доктор, возглавляла три поликлиники. Сегодня она один из руководителей областной больницы. Человек порядочный, который умеет работать с людьми, слышит и помогает. Я безмерно рада, что мы столько лет работаем вместе и никогда не было никакого недопонимания. Я думаю, что вы не пожалеете, что Галина Ивановна будет с вами», – сказала Елена Косенкова.

Делегаты конференции регионального отделения Союза пенсионеров избрали Галину Неваленную председателем организации. Фото: ПАИ

Делегаты конференции избрали Галину Неваленную председателем регионального отделения Союза пенсионеров России. На этом посту она сменила Елену Косенкову.

Вера Емельянова наградила бывшего председателя регионального отделения Союза пенсионеров Елену Косенкову почётным знаком «За заслуги перед Псковской областью», а коллектив регионального отделения – почётной грамотой губернатора Псковской области.

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