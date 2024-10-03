Сохранение строк - в программе «Проект Реставрация»

12:36, 03 октября 2024, ПАИ

Специалисты Псковского музея-заповедника начальник отдела Древлехранилища музея Наталья Родникова и художник-реставратор архивных и библиотечных материалов Вера Григораш станут гостьями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 октября, в 14:00 мск.

Что такое Древлехранилище? Кто там работает? Как работают реставраторы с книгами-памятниками? Какие уникальные рукописи хранятся в Псковском музее?

Об этом в эфире программы с экспертами поговорят ведущие Александр Машкарин и Мария Лисенкова.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в Вконтакте.