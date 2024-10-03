В Псковском доме молодёжи прошёл проектный семинар по подготовке заявок в Фонд президентских грантов

19:18, 03 октября 2024, ПАИ

В Псковском доме молодёжи прошёл проектный семинар по подготовке качественных проектных заявок на грантовый конкурс Фонда президентских грантов. В нём участвовало более 35 представителей НКО и общественных организаций Псковской области. Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Замдиректора по работе с НКО «Центра молодёжи и общественных инициатив» Михаил Васильев на семинаре не только познакомил участников с теоретическим блоком логики социального проектирования, но и на практике помог им отработать знания.