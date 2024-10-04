Концерты, экскурсии и чаепития: в Пскове отметили День пожилого человека

Мероприятие в честь Дня пожилого человека «Люди элегантного возраста» состоялось в Псковском городском молодёжном центре.
Для гостей праздника прозвучали песни в исполнении творческого коллектива «серебряных» волонтёров, стихотворения и даже танцы. После концертной программы участники мероприятия смогли выпить чаю с пирогами и пообщаться в тёплой дружественной обстановке.
Организаторы мероприятия – псковское представительство благотворительного фонда помощи пожилым людям «Долго и счастливо», Псковский городской молодёжный центр. Люди элегантного возраста – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.
Фото: ПАИ, 22:07, 03 октября 2024, ПАИ
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