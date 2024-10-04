Яблоня и горох зацвели в Псковской области в октябре

09:25, 04 октября 2024, ПАИ

В Себеже (Псковская область) в октябре зацвели яблоня, горох и жимолость, пишет районная газета «Призыв».

Второй урожай гороха зреет на огороде у себежанки Татьяны Толь (Суворовой). А на яблоне рядом с красными яблоками распустились соцветия.

«Ну, я понимаю второй урожай гороха. Это не удивительно. Но яблоня! На ней ещё осталось два яблочка, и она решила по новой зацвести! Да и жимолость от неё не отстаёт», – отметила себежанка.



Фото: Фото Татьяны Толь (Суворовой)



Фото: Фото Татьяны Толь (Суворовой)



Фото: Фото Татьяны Толь (Суворовой)





Ранее сообщалось, что в Себеже в конце сентября зацвела сирень.