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Общество

На приём к псковскому терапевту каждый день приходят пациенты с тревожным расстройством

На приём каждый день приходят пациенты с тревожным расстройством. Об этом в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала врач-терапевт Альбина Ханбабаева.

Фото: ПАИ

«Каждый день ко мне на приём приходят три-пять человек с жалобами на тревогу. Во время общения выясняется, что симптомы у людей уже давно, и мы ставим диагноз «тревожное расстройство», - пояснила медик.

По словам, специалиста симптомы расстройства могут быть разнообразными: учащённое сердцебиение, учащённое дыхание, одышка, приступы удушья, диарея, нехватка воздуха, головные боли, головокружения, мигрени, плаксивость, раздражительность, конфликты в семье, на работе, на учёбе.

«Когда мы с помощью анализов исключаем соматическую патологию, начинаем работать собственно с тревогой. Это психическое расстройство, но ведут это состояние и терапевты, и неврологи, и кардиологи, и эндокринологи, потому что слово «психиатр» людей пугает. Но на учет людей с тревожным расстройством никто не ставит, поэтому бояться не стоит. К тому же это временное состояние, которое проходит при лечении», - отметила Альбина Ханбабаева.

Чаще всего тревожному расстройству подвержены молодые девушки 20-30 лет. У них такое расстройство встречается в пять раз чаще, чем у мужчин. «Мужчины в силу характера приходят с подобными жалобами очень редко. Они стесняются таких жалоб. А вот как раз молодые девушки обращаются очень вовремя, женщины старше 40 лет приходят уже с запущенными случаями», - отметила терапевт.

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