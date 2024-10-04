Многодетные мамы особенно часто страдают от тревожного расстройства – псковский терапевт

14:44, 04 октября 2024, ПАИ

Многодетные мамы особенно часто страдают от тревожного расстройства, заявила врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У них дети, разные смены, куча кружков, забот, плюс работа. Им всё нужно держать в голове, всё как-то распределить и уместить», - отметила медик.

Специалист также добавила, что ситуацию с тревожным расстройством усугубляет перенесённый коронавирус. «Плюс свою роль во время коронавируса сыграли СМИ, создававшие общий тревожный фон», - добавила терапевт.

По её словам, человек может даже не осознавать, что у него тревожное расстройство. «Его выдаёт тело: подрагивание, подергивание, резкие движения рук и ног, чересчур быстрый разговор, заикание, сбивчивый рассказ, потеря сути», - перечислила Альбина Ханбабаева.

Зачастую псковичи ищут проблему не у тех специалистов, без конца обследуя сердце и сосуды. «А нужно просто повысить уровень серотонина. И этого не стоит бояться и стесняться. Но, к сожалению, большинство пугает слово «антидепрессанты», люди боятся, что превратятся в «овощ». Они боятся зависимости от препаратов. Но научно доказано, что определенная группа антидепрессантов просто нормализует выработку гормонов, не вызывая привыкания. Причем такие препараты начинают помогать только через два-три месяца, а некоторым только через полгода», - рассказала врач.

По словам медика, многие пациентки переживают, что антидепрессанты приведут к набору массы тела. «Тут нужно просто подобрать препарат методом проб и ошибок», - отметила Альбина Ханбабаева, уточнив, что отменять препараты нужно постепенно и только под контролем врача.