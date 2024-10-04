Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Многодетные мамы особенно часто страдают от тревожного расстройства – псковский терапевт

Многодетные мамы особенно часто страдают от тревожного расстройства, заявила врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«У них дети, разные смены, куча кружков, забот, плюс работа. Им всё нужно держать в голове, всё как-то распределить и уместить», - отметила медик.

Специалист также добавила, что ситуацию с тревожным расстройством усугубляет перенесённый коронавирус. «Плюс свою роль во время коронавируса сыграли СМИ, создававшие общий тревожный фон», - добавила терапевт.

По её словам, человек может даже не осознавать, что у него тревожное расстройство. «Его выдаёт тело: подрагивание, подергивание, резкие движения рук и ног, чересчур быстрый разговор, заикание, сбивчивый рассказ, потеря сути», - перечислила Альбина Ханбабаева.

Зачастую псковичи ищут проблему не у тех специалистов, без конца обследуя сердце и сосуды. «А нужно просто повысить уровень серотонина. И этого не стоит бояться и стесняться. Но, к сожалению, большинство пугает слово «антидепрессанты», люди боятся, что превратятся в «овощ». Они боятся зависимости от препаратов. Но научно доказано, что определенная группа антидепрессантов просто нормализует выработку гормонов, не вызывая привыкания. Причем такие препараты начинают помогать только через два-три месяца, а некоторым только через полгода», - рассказала врач.

По словам медика, многие пациентки переживают, что антидепрессанты приведут к набору массы тела. «Тут нужно просто подобрать препарат методом проб и ошибок», - отметила Альбина Ханбабаева, уточнив, что отменять препараты нужно постепенно и только под контролем врача.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

Память десантников 6-й роты и лётчика Тимура Апакидзе почтили депутаты Северо-Запада
04 октября 2024

О тревожном расстройстве поговорили в программе «Анамнез». Главное
04 октября 2024

Терапевт из Пскова: Спасайтесь от тревоги уборкой
04 октября 2024

Не читать инструкцию к антидепрессантам рекомендовала терапевт из Пскова
04 октября 2024

Соотечественники из Латвии, Эстонии, Туркменистана и Германии побывали на одном из псковских заводов
04 октября 2024

Алкоголь не лечит тревожное расстройство – псковский терапевт
04 октября 2024

Врач из Пскова: Помимо антидепрессантов с тревожным расстройством помогут справиться психотерапевты
04 октября 2024

Доисторический топорик, пломба со знаком Рюриковичей, монеты: псковскому губернатору доложили о находках археологов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...