Терапевт из Пскова: Лечение тревожного расстройства длится год

14:55, 04 октября 2024, ПАИ

Лечение тревожного расстройства длится год, сообщила врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это идеальный срок для достижения стойкого эффекта. Если после отмены антидепрессантов симптомы возвращаются, это не синдром отмены, это, значит, что лечение не подействовало», - пояснила Ханбабаева.

Если тревожное расстройство не лечить, могут появиться панические атаки. «Люди начинают бояться смерти, какой-то катастрофы и неприятностей. Длительное расстройство может привести к тому, что только антидепрессантами проблему не решить, поэтому обращаться лучше на ранних этапах», - рекомендовала специалист.