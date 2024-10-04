Терапевт из Пскова: Лечение тревожного расстройства длится год
Лечение тревожного расстройства длится год, сообщила врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Это идеальный срок для достижения стойкого эффекта. Если после отмены антидепрессантов симптомы возвращаются, это не синдром отмены, это, значит, что лечение не подействовало», - пояснила Ханбабаева.
Если тревожное расстройство не лечить, могут появиться панические атаки. «Люди начинают бояться смерти, какой-то катастрофы и неприятностей. Длительное расстройство может привести к тому, что только антидепрессантами проблему не решить, поэтому обращаться лучше на ранних этапах», - рекомендовала специалист.
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