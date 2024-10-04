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Врач из Пскова: Помимо антидепрессантов с тревожным расстройством помогут справиться психотерапевты

Помимо антидепрессантов с тревожным расстройством помогут справиться психологи или психотерапевты, рассказала врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Должен быть комплексный подход. Обычно тревожное расстройство само по себе не возникает, в основном толчком становятся какие-то проблемы: на учёбе, на работе или в семье. Поэтому проблему надо решать в корне, а не только препаратами. Плюс помогает массаж, йога, медитация, любая физическая активность», - перечислила терапевт.

Альбина Ханбабаева добавила также, что, если у человека низкий уровень нейромедиаторов, то тревожное расстройство может возникнуть, даже если «всё хорошо». «Если тревога доводит до нервного истощения, значит, это не просто тревога. Если вы сомневаетесь, всегда можно прийти на консультацию к терапевту. Не надо скрываться и стесняться, не всегда требуется назначение медикаментозной терапии», - добавила медик.

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