Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучане вышли в полуфинал всероссийских соревнований по стрельбе из лука среди студентов

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) вышли в полуфинал всероссийских соревнований по стрельбе из лука среди студентов, который проходит в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Великолучане вышли в полуфинал всероссийских соревнований по стрельбе из лука среди студентов. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Напомним, в соревнованиях участвуют трое великолучан – Илья Силаев, Владимир Фазанов и Милана Мурзина.

В индивидуальном зачёте среди юниоров Илья Силаев занял второе место по итогам квалификации и вышел напрямую в 1/8 финала, где обыграл лучника из Ставропольского края Алексея Алпеева – 143:139. В четвертьфинале великолучанин оказался чуть точнее представителя Иркутской области Серафима Тюрюханова – 142:141. В 1/2 Силаев сыграет с лучником из Бурятии Аюром Гонгоровым.

Кроме того, смешанная великолукская команда в составе Ильи Силаева и Миланы Мурзиной вышла в полуфинал зачёта, заняв третье место по итогам квалификации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

Великолучане вышли в полуфинал всероссийских соревнований по стрельбе из лука среди студентов
03 октября 2024

В Невеле прошёл День бега, посвящённый памяти Героя Советского Союза Маншук Маметовой
03 октября 2024

94 экипажа подали заявки на участие в ралли «Пушкинские Горы»
03 октября 2024

Трое великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука среди студентов
03 октября 2024

Стартовал приём заявок на участие в Кубке Пскова по волейболу
03 октября 2024

Муниципальный этап всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» пройдёт в Великих Луках
03 октября 2024

Новую 20-местную лодку «Дракон» впервые спустят на воду в Пскове
03 октября 2024

Бриллиантовую свадьбу празднует пара, с которой началось спортивное ориентирование в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...