Великолучане вышли в полуфинал всероссийских соревнований по стрельбе из лука среди студентов

11:08, 04 октября 2024, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) вышли в полуфинал всероссийских соревнований по стрельбе из лука среди студентов, который проходит в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Напомним, в соревнованиях участвуют трое великолучан – Илья Силаев, Владимир Фазанов и Милана Мурзина.

В индивидуальном зачёте среди юниоров Илья Силаев занял второе место по итогам квалификации и вышел напрямую в 1/8 финала, где обыграл лучника из Ставропольского края Алексея Алпеева – 143:139. В четвертьфинале великолучанин оказался чуть точнее представителя Иркутской области Серафима Тюрюханова – 142:141. В 1/2 Силаев сыграет с лучником из Бурятии Аюром Гонгоровым.

Кроме того, смешанная великолукская команда в составе Ильи Силаева и Миланы Мурзиной вышла в полуфинал зачёта, заняв третье место по итогам квалификации.

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