Алкоголь не лечит тревожное расстройство – псковский терапевт

15:42, 04 октября 2024, ПАИ

Алкоголь не лечит тревожное расстройство, заявила врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Алкоголь помогает забыться на очень короткий срок, а потом очень быстро возникает зависимость. Мозг хочет то, от чего получает удовольствие. А от антидепрессантов никакого удовольствия мозг не получает, поэтому они не вызывают привыкания», - пояснила Альбина Ханбабаева.

По словам медика, основная масса пациентов с тревожными расстройствами приходят осенью. «Лето и солнце заканчиваются, люди выходят из отпусков, начинаются стычки с коллегами, появляются болезни, настроение портится. Летом практически никто не обращаются, люди заняты отпуском, морем, дачами», - рассказала терапевт.