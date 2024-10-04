Алкоголь не лечит тревожное расстройство – псковский терапевт
Алкоголь не лечит тревожное расстройство, заявила врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Алкоголь помогает забыться на очень короткий срок, а потом очень быстро возникает зависимость. Мозг хочет то, от чего получает удовольствие. А от антидепрессантов никакого удовольствия мозг не получает, поэтому они не вызывают привыкания», - пояснила Альбина Ханбабаева.
По словам медика, основная масса пациентов с тревожными расстройствами приходят осенью. «Лето и солнце заканчиваются, люди выходят из отпусков, начинаются стычки с коллегами, появляются болезни, настроение портится. Летом практически никто не обращаются, люди заняты отпуском, морем, дачами», - рассказала терапевт.
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