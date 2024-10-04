Не читать инструкцию к антидепрессантам рекомендовала терапевт из Пскова
Не читать инструкцию к антидепрессантам рекомендовала терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Люди после прочтения строчки о побочных эффектах, почему-то полагают, что все они будут у них разом. Может не быть вообще никаких побочек, а производитель обязан указать всё», - отметила специалист.
Она также посоветовала не сверяться с людьми из интернета, которые принимали препарат в течение короткого срока. «Если уж читаете форумы, то верить можно тем, кто пьет антидепрессант хотя бы несколько месяцев. Выводы можно делать только после этого. Никакого эффекта от приема четвертинки таблетки в течение пары недель не будет. Тревожное расстройство проходит в течение года», - пояснила врач.
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