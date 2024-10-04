Терапевт из Пскова: Спасайтесь от тревоги уборкой
Как избежать повышенной тревожности, рассказала врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Специалист рекомендовала, минимизировать информацию с новостных лент. «Если читаете, относитесь к ней поверхностно. Не накручивайте и не преувеличивайте исход событий. Не ждите бед и катастроф», - посоветовала Альбина Ханбабаева.
«Если вам нехорошо и накрывает тревога, лучше займитесь уборкой дома или отправьтесь на прогулку. Если состояние тревоги затянулось, идите к врачу», - рекомендовала медик.
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