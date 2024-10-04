Терапевт из Пскова: Спасайтесь от тревоги уборкой

16:24, 04 октября 2024, ПАИ

Как избежать повышенной тревожности, рассказала врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист рекомендовала, минимизировать информацию с новостных лент. «Если читаете, относитесь к ней поверхностно. Не накручивайте и не преувеличивайте исход событий. Не ждите бед и катастроф», - посоветовала Альбина Ханбабаева.

«Если вам нехорошо и накрывает тревога, лучше займитесь уборкой дома или отправьтесь на прогулку. Если состояние тревоги затянулось, идите к врачу», - рекомендовала медик.