Врач-терапевт станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

12:21, 04 октября 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 октября, в 14:00. Гостьей ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станет врач-терапевт Альбина Ханбабаева.

Как часто на прием приходят пациенты с тревожным расстройством? Каковы психосоматические симптомы недуга? Действительно ли, что люди, переболевшие ковидом, более подвержены тревожным расстройствам? Кто находится в зоне риска и каковы могут быть осложнения? Как работают антидепрессанты и почему люди боятся их принимать?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.