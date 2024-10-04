Музыкальные платформы начинают маркировать исполнителей-иноагентов

12:56, 04 октября 2024, ПАИ

Российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей-иноагентов с 4 октября 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Российские музыкальные сервисы «Яндекс. Музыка», «VK Музыка», «VK Звук» и «МТС Музыка» с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов», – написал он.

Исполнители-иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей. Антон Горелкин отметил, что теперь каждый пользователь может принять осознанное решение, поддерживать ли подобных исполнителей или нет, ведь от количества прослушиваний зависит размер получаемого вознаграждения.

«Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений», – заключил депутат.