«Муки были страшные»: В одном из дворов Острова массово гибнут животные

16:00, 04 октября 2024, ПАИ

Массовая гибель животных происходит в одном из дворов на улице Меркурьева в Острове. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила Алёна Бригер, жительница дома во дворе, где были найдены мертвые животные.

«Собак мы знали всем двором уже на протяжении пяти-семи лет, ухаживали, кормили ежедневно, собаки были неагрессивные», – отметила она.

По словам местной жительницы, первая собака умерла в понедельник, 30 сентября, около пяти часов вечера. «Одна из собак умерла рядом с моим балконом, точнее под соседним. Я заметила, когда у нее уже были сильнейшие судороги, и пена шла изо рта. Муки были страшные, головой билась. Это было днем, детей был полный двор. Я на босу ногу выскочила, схватила первое одеяло из дома, собаку в машину и поехали. Минут десять на это все ушло, но до ближайшей клиники она уже не доехала», – рассказала Алёна Бригер.

Всего по ее словам за пять дней во дворе со схожими симптомами погибли пять уличных собак, две домашние, а также два уличных кота.

«Из соседнего дома умерла чихуа-хуа, домашняя. Собаки, оставленные для экспертизы, лежали во дворе в одеяле. Хозяйка сказала, что чихуа-хуа понюхала мертвую собаку, пришла домой и тоже умерла в таких же муках. А до этого я еще шла домой и обратила внимание, что на земле мертвые птицы лежат», – вспоминает женщина.

Местные жители предполагают, что, скорее всего, животные погибли от сильнодействующего яда.

Было вскрыто две собаки, все органы у них были поражены неизвестным веществом, в связи с чем биоматериалы отобраны на экспертизу, сообщили корреспонденту ПАИ на станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам. Только после проведения экспертизы будет известно, от чего погибли животные, и если это был яд, то какой.

Кроме того, местные жители написали заявление в полицию.