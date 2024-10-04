Четыре работника образования получили гранты главы Псковского района за высокий профессионализм

18:54, 04 октября 2024, ПАИ

В Родинском доме культуры педагоги из Псковского района отметили свой профессиональный праздник. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«От души поздравила и поблагодарила учителей за их ежедневный труд, который позволяет детям получать качественное образование, раскрывать свой потенциал и взрослеть в современной образовательной среде. В Псковском районе созданы все условия для качественного образования. Ежегодно мы заботимся об обновлении материально-технической базы школ. Настоящим прорывом для образовательных учреждений в сельской местности стали центры образования «Точка роста», которые помогают школьникам развивать навыки в сфере цифровых и гуманитарных технологий на том же уровне, что и у их сверстников», – сказала Наталья Фёдорова.

Четыре работника образования получили гранты главы района за высокий профессионализм, три педагога удостоены знака отличия Министерства просвещения России, около 50 учителей награждены грамотами и благодарственными письмами.

Цветами и аплодисментами зал приветствовал ветеранов педагогического труда и заслуженных учителей России.