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В Калининграде открыли выставку, посвящённую псковскому критику Валентину Курбатову

В Калининградской научной библиотеке состоялось открытие выставки «Валентин Курбатов. Итальянский дневник», организованной Государственным мемориальным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Калининградская научная библиотека. Текст по материалам Калининградской научной библиотеки

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась руководитель департамента развития культуры Министерства по культуре и туризму Калининградской области Марина Сергеева. «Благодарим музей-заповедник «Михайловское» за то, что вы делитесь с нами сокровищами Псковской земли, за то, что рассказываете нам о выдающихся людях, которые так много сделали для нас и для будущих поколений», – сказала она.

В экспозиции представлены дневниковые записи Валентина Курбатова, которые он вёл во время путешествия по Италии, а также фотографии, сделанные директором музея-заповедника «Михайловское» и близким другом Валентина Курбатова Георгием Василевичем во время этой поездки.

Открывая выставку, Георгий Василевич обратился к присутствующим. Он отметил, что Валентин Курбатов был очень начитанным человеком и с юности вёл дневники. Благодаря этим дневникам на свет появились его книги.

В открытии выставки также принял участие Сергей Биговчий, основатель издательства «Красный пароход», которое специализируется на выпуске книг, посвящённых Валентину Курбатову. Книги Валентина Курбатова, а также книги, изданные при поддержке Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», включая научно-популярные сборники «Михайловская пушкиниана», были переданы в научную библиотеку и теперь доступны читателям из Калининграда.

Посетителям выставки был представлен видеофильм – прочтение пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери» в исполнении В. Я. Курбатова.

Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

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