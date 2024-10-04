Большинство педагогов Псковской области планирует работать после выхода на пенсию

21:06, 04 октября 2024, ПАИ

Большинство педагогов Псковской области (91 %) планирует работать после выхода на пенсию. Такие результаты по итогам совместного исследования получили НПФ «Достойное будущее» и Общероссийский профсоюз образования.

Опрос показал, что больше половины учителей в Псковской области (73,4 %) задумываются о дополнительном источнике дохода после окончания профессиональной деятельности. В качестве дополнительных доходов опрошенные чаще всего рассматривают собственные финансовые накопления (19,4 %). Каждый десятый планирует сдавать в аренду недвижимость. 4 % респондентов надеются на финансовую помощь родственников, столько же собираются инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

При этом каждый двенадцатый опрошенный преподаватель отметил, что рассматривает для формирования пенсионного капитала и продукты НПФ, в том числе новую программу долгосрочных сбережений, запущенную в России с начала этого года.

63 % преподавателей в Псковской области отметили, что им интересна программа долгосрочных сбережений. При этом 13 % из них отметили, что планируют вступить в программу в ближайшее время, а 50 % пока понаблюдают за ходом её реализации.