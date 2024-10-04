Театр танца «Русские узоры» отправился на фестиваль «Пляс зовёт» в Карелию
Театр танца «Русские узоры» поборется за звание лучших на Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт». Коллективы из разных уголков России соберутся в Петрозаводске, чтобы поделиться своими традициями через танец. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
Мероприятие пройдёт с 4 по 6 октября. Участников ждёт программа, включающая мастер-классы по традиционной и сценической народной хореографии, танцевальный марафон и флешмоб «Карельская крууга».
Итогом танцевального праздника станет театрализованная шоу-программа «Пляс зовёт» с участием всех коллективов. Гала-концерт состоится 5 октября на сцене Петровского дворца.
5 октября на концерте в печорской кирхе можно послушать звучание органа и английского рожка
О древлехранилище Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Русский язык миру: Фонд «Моя история» отправляет в Среднюю Азию сотни тысяч учебников