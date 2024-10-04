Театр танца «Русские узоры» отправился на фестиваль «Пляс зовёт» в Карелию

22:47, 04 октября 2024, ПАИ

Театр танца «Русские узоры» поборется за звание лучших на Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт». Коллективы из разных уголков России соберутся в Петрозаводске, чтобы поделиться своими традициями через танец. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Мероприятие пройдёт с 4 по 6 октября. Участников ждёт программа, включающая мастер-классы по традиционной и сценической народной хореографии, танцевальный марафон и флешмоб «Карельская крууга».

Итогом танцевального праздника станет театрализованная шоу-программа «Пляс зовёт» с участием всех коллективов. Гала-концерт состоится 5 октября на сцене Петровского дворца.