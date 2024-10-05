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Спорт

Чемпионат Псковской области по футболу среди ветеранов прошёл в Порхове

Чемпионат Псковской области по футболу среди ветеранов, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Игоря Осипенко, прошёл на стадионе в Порхове сегодня, 5 октября. Об этом сообщается в газете «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

За победу боролись три команды – из Порхова, Пскова и Великолукского района.

«Чемпионат в Порхове проводится уже 14-й раз. На нём присутствовала дочь Игоря Степановича. Первая игра между порховской командой и псковичами прошла вничью. Второй матч наша команда провела со спортсменами из Великолукского района», – отметили в газете.

Итог встречи – 9:0 в пользу великолучан.

«Третий матч чемпионата закончился со счётом 2:1 – великолучане обошли псковичей», – подчеркнули в газете.

В итоге первое место у команды из Великолукского района, второе место заняли псковичи, а на третьем месте порховская команда.

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