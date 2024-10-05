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Спорт

Великолучанка заняла второе место на первенстве России по стрельбе из блочного лука

Великолучанка Милана Мурзина заняла второе место на первенстве России по стрельбе из блочного лука в Краснодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Фото здесь и далее: Российская федерация стрельбы из лука

«Милана Мурзина, заняв десятое место квалификации, в первом раунде плей-офф сразу вышла на землячку Кристину Королёву, которую обыграла со счётом 138:127. Затем великолучанка без особых проблем добралась до четвертьфинала, где её ждало первое серьёзное испытание. В волевой игре Милана обыграла представительницу Ярославской области Софию Масленникову – 140:139. В полуфинале Мурзина выиграла у москвички, ставшей третьей по итогу квалификации, Ульяны Патиной – 144:141», – говорится в сообщении.

В финале Милана Мурзина сражалась с одной из лучших лучниц России Ариной Черкезовой.

«Милане пришлось сражаться с одной из лучших лучниц России Ариной Черкезовой, которая в нынешнем сезоне уже огорчала лучших спортсменок из Великих Лук Нику Снеткову и Александру Савенкову. Финальный спарринг Арина Черкезова выиграла с большим преимуществом», – подчёркивается в сообщении.

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