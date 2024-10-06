До 13 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет без существенных осадков, а на юге области ожидается небольшой дождь. Днём также местами пройдёт небольшой дождь.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, а днём – от +8 до +13 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 октября 2024
81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Невельском муниципальном округе