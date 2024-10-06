До 13 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 октября

10:57, 06 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет без существенных осадков, а на юге области ожидается небольшой дождь. Днём также местами пройдёт небольшой дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, а днём – от +8 до +13 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.