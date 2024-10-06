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Общество

Алкогольная зависимость или беременность: отчего возникает икота

Наиболее распространённой причиной икоты у взрослых является алкогольная зависимость. Об этом пишет РИА Новости.

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская объяснила, что при употреблении алкоголя большими глотками в желудок попадает избыточное количество воздуха. Это приводит к его раздутию, которое давит на диафрагму и вызывает болезненное растяжение стенок желудка. В результате организм стремится избавиться от излишнего воздуха, что и приводит к икоте. Как правило, такая икота возникает быстро и также быстро проходит, являясь естественным механизмом саморегуляции, объяснила специалист.

Икота может иметь и другие причины, не связанные с алкоголем. Например, во время беременности во втором и третьем триместрах увеличенная матка давит на диафрагму, а активные движения плода могут стимулировать сокращения. В этом случае матка может зажимать диафрагмальный нерв, вызывая новые приступы икоты. Единственный способ избавиться от этой проблемы – это успешные роды, пояснила Светлана Малиновская.

Кроме того, икота может возникнуть из-за переохлаждения, когда низкие температуры вызывают спазмы гладкой мускулатуры. У младенцев икота часто связана именно с переохлаждением, добавила врач.

Однако стоит помнить, что в редких случаях длительная и беспричинная икота может сигнализировать о серьёзных заболеваниях, таких как опухоли желудка или средостения, предупредила Светлана Малиновская.

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