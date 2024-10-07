Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В мире и согласии. Как ESG-принципы Сбера помогают развивать регион

«Ничего, кроме бизнеса», «социально ориентированный бизнес» – эти словосочетания давно стали общеупотребительными. На разных стадиях развития человеческого общества они отражали место предпринимательства в нём, понимание бизнесом своей роли в обществе. Извлечение прибыли как самоцель давно исчезло из повестки. В начале 2000-х в российский обиход вошло понятие «социально ответственный бизнес», а эксперты вовсю обсуждали, каким образом должны взаимодействовать между собой власть, бизнес и общество, отделяя их друг от друга.

Однако российский бизнес, прежде всего те компании, корпорации, банки, которые смотрят далеко в будущее и выстраивают стратегии своего развития на десятки лет вперёд, давно вырос из коротких штанишек «социально ответственного». Современная повестка такова, что бизнес приносит не только деньги, но и пользу обществу и природе, тем самым гарантируя себе устойчивое развитие. Одним из первых так называемую ESG-повестку в работу стал внедрять Сбер – во всей своей обширной системе.

Природа бизнеса

По данным исследования аналитического центра НАФИ, 71 % россиян ответственность за решение экологических проблем возлагают на бизнес, общественные и государственные институты. Те компании, которые стремятся отвечать общественным запросам, активно внедряют в свою деятельность стратегии, механизмы и инструменты, которые позволяют минимизировать вред окружающей среде. Так появилась ESG-концепция (environmental, social, governance). Иначе говоря, её можно расшифровать как «природа, общество, управление».

Фото пресс-службы Сбера

Разложим эту аббревиатуру на более полные составляющие. E (environment) – это внимательное отношение к окружающей среде. S (social) – та самая социальная ответственность. Сюда относят взаимодействие с обществом в целом, с клиентами и с сотрудниками. Здесь же соблюдение трудовых норм, качественное обслуживание, безопасность и, конечно, благотворительные инициативы. G (governance) – ответственное корпоративное управление. Это прозрачность работы компании, сохранность данных клиентов, выплата белых зарплат и противодействие коррупции.

Вещи, которые понятны, пожалуй, подавляющему большинству.

Устойчивое развитие

Сбер – в России в целом и в Псковской области в частности – является одним из ведущих проводников принципов ESG, развивая их в своей экосистеме и, что немаловажно, внедряя их в повестку своих партнёров и клиентов. Вот несколько простых примеров. Сбер разрабатывает ESG-модели стратегии регионов. Ещё в 2023 году совместно с ВЭБ.РФ на ПМЭФ-2023 Сбер представил ESG-индекс городов и регионов. Для многих региональных и муниципальных властей в России это стало отправной точкой начала обсуждения точечных решений, ответов на вопросы повышения устойчивости – и в этой повестке активно участвует Сбер. В частности, в Псковской области 17 апреля 2024 года Сбер и правительство региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.

Фото пресс-службы Сбера

Но это макропример. Опустимся на несколько уровней ниже. Каждый псковский клиент Сбера легко может поддержать ESG-повестку. Например, когда, отвечая на запрос банкомата, надо ли распечатывать чек, он выбирает «нет». Или когда оформление кредитного договора происходит исключительно в электронном виде через банковское приложение. В масштабах страны это тысячи тонн сэкономленной бумаги, уменьшение химического производства тонера для принтера и экономия электричества, затраченного на работу устройств печати. И тут совершенно уместно вспомнить цитату, сказанную совершенно по иному поводу: «Маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества».

«Совместными усилиями мы формируем условия для последовательного перехода Псковской области к модели устойчивого развития. Это обширное сотрудничество: от пилотирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве до поддержки и реализации экологических, социальных, волонтёрских и инклюзивных проектов», – отметили в Сбере.

Личная ответственность

Кстати, ESG-подходы, проводником которых является Сбер, в Псковской области нашли отражение в двух ESG-проектах, которые финансирует банк: это строительство школы в Пскове на 1000 мест с использованием механизма государственно-частного партнёрства и возведение экотехнопарка в Палкинском районе.

«Говоря простыми словами, ESG-повестка Сбера – это не просто ценность Сбера, но и наша личная ответственность, моя и сотрудников банка, – говорит Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением Сбера. – Мы стремимся снизить своё воздействие на окружающую среду и улучшить условия жизни наших клиентов. Как? Ежегодно участвуем в субботниках и «Чистых играх», очищаем берега реки Великой от мусора, сдаём тонны макулатуры в акции «Бумбатл», собираем цветной пластик для переработки и передаём батарейки на утилизацию.

Отказавшись от бумажного документооборота, мы стремимся сокращать потребление ресурсов, включая бумагу и электроэнергию. В рамках социальной ответственности проводим уроки финансовой грамотности для школьников и студентов, школу кибербезопасности для пенсионеров и «Уроки цифры» по генеративному искусственному интеллекту. Вместе с правительством Псковской области мы работаем над улучшением здравоохранения, безопасности и транспортной системы, направляя усилия на улучшение качества жизни псковичей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 октября 2024

Осадки и прохладная погода ждёт жителей Северо-Запада
07 октября 2024

Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
07 октября 2024

Лишь 10,4% семей в Псковской области могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке
07 октября 2024

Более 15 километров побережья очистили жители Псковской области в сентябре
07 октября 2024

Новый жилой комплекс станет доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером
07 октября 2024

Владимир Путин празднует день рождения
07 октября 2024

Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области
06 октября 2024

Перед новой рабочей неделей Борис Елкин пожелал жителям Пскова оптимизма

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...