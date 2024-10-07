В мире и согласии. Как ESG-принципы Сбера помогают развивать регион

10:20, 07 октября 2024, ПАИ

«Ничего, кроме бизнеса», «социально ориентированный бизнес» – эти словосочетания давно стали общеупотребительными. На разных стадиях развития человеческого общества они отражали место предпринимательства в нём, понимание бизнесом своей роли в обществе. Извлечение прибыли как самоцель давно исчезло из повестки. В начале 2000-х в российский обиход вошло понятие «социально ответственный бизнес», а эксперты вовсю обсуждали, каким образом должны взаимодействовать между собой власть, бизнес и общество, отделяя их друг от друга.

Однако российский бизнес, прежде всего те компании, корпорации, банки, которые смотрят далеко в будущее и выстраивают стратегии своего развития на десятки лет вперёд, давно вырос из коротких штанишек «социально ответственного». Современная повестка такова, что бизнес приносит не только деньги, но и пользу обществу и природе, тем самым гарантируя себе устойчивое развитие. Одним из первых так называемую ESG-повестку в работу стал внедрять Сбер – во всей своей обширной системе.

Природа бизнеса

По данным исследования аналитического центра НАФИ, 71 % россиян ответственность за решение экологических проблем возлагают на бизнес, общественные и государственные институты. Те компании, которые стремятся отвечать общественным запросам, активно внедряют в свою деятельность стратегии, механизмы и инструменты, которые позволяют минимизировать вред окружающей среде. Так появилась ESG-концепция (environmental, social, governance). Иначе говоря, её можно расшифровать как «природа, общество, управление».

Разложим эту аббревиатуру на более полные составляющие. E (environment) – это внимательное отношение к окружающей среде. S (social) – та самая социальная ответственность. Сюда относят взаимодействие с обществом в целом, с клиентами и с сотрудниками. Здесь же соблюдение трудовых норм, качественное обслуживание, безопасность и, конечно, благотворительные инициативы. G (governance) – ответственное корпоративное управление. Это прозрачность работы компании, сохранность данных клиентов, выплата белых зарплат и противодействие коррупции.

Вещи, которые понятны, пожалуй, подавляющему большинству.

Устойчивое развитие

Сбер – в России в целом и в Псковской области в частности – является одним из ведущих проводников принципов ESG, развивая их в своей экосистеме и, что немаловажно, внедряя их в повестку своих партнёров и клиентов. Вот несколько простых примеров. Сбер разрабатывает ESG-модели стратегии регионов. Ещё в 2023 году совместно с ВЭБ.РФ на ПМЭФ-2023 Сбер представил ESG-индекс городов и регионов. Для многих региональных и муниципальных властей в России это стало отправной точкой начала обсуждения точечных решений, ответов на вопросы повышения устойчивости – и в этой повестке активно участвует Сбер. В частности, в Псковской области 17 апреля 2024 года Сбер и правительство региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.

Но это макропример. Опустимся на несколько уровней ниже. Каждый псковский клиент Сбера легко может поддержать ESG-повестку. Например, когда, отвечая на запрос банкомата, надо ли распечатывать чек, он выбирает «нет». Или когда оформление кредитного договора происходит исключительно в электронном виде через банковское приложение. В масштабах страны это тысячи тонн сэкономленной бумаги, уменьшение химического производства тонера для принтера и экономия электричества, затраченного на работу устройств печати. И тут совершенно уместно вспомнить цитату, сказанную совершенно по иному поводу: «Маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества».

«Совместными усилиями мы формируем условия для последовательного перехода Псковской области к модели устойчивого развития. Это обширное сотрудничество: от пилотирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве до поддержки и реализации экологических, социальных, волонтёрских и инклюзивных проектов», – отметили в Сбере.

Личная ответственность

Кстати, ESG-подходы, проводником которых является Сбер, в Псковской области нашли отражение в двух ESG-проектах, которые финансирует банк: это строительство школы в Пскове на 1000 мест с использованием механизма государственно-частного партнёрства и возведение экотехнопарка в Палкинском районе.

«Говоря простыми словами, ESG-повестка Сбера – это не просто ценность Сбера, но и наша личная ответственность, моя и сотрудников банка, – говорит Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением Сбера. – Мы стремимся снизить своё воздействие на окружающую среду и улучшить условия жизни наших клиентов. Как? Ежегодно участвуем в субботниках и «Чистых играх», очищаем берега реки Великой от мусора, сдаём тонны макулатуры в акции «Бумбатл», собираем цветной пластик для переработки и передаём батарейки на утилизацию.

Отказавшись от бумажного документооборота, мы стремимся сокращать потребление ресурсов, включая бумагу и электроэнергию. В рамках социальной ответственности проводим уроки финансовой грамотности для школьников и студентов, школу кибербезопасности для пенсионеров и «Уроки цифры» по генеративному искусственному интеллекту. Вместе с правительством Псковской области мы работаем над улучшением здравоохранения, безопасности и транспортной системы, направляя усилия на улучшение качества жизни псковичей».