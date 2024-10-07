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Общество

Спроектировать реконструкцию центральной площади Пустошки смогут участники конкурса «Благоустрой!»

Псковские студенты-архитекторы могут принять участие в национальном студенческом конкурсе «Благоустрой!». Участникам предложено разработать проект благоустройства городских пространств, в том числе — проект по обновлению центральной площади Пустошки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Подать заявку можно как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. К участию приглашаются студенты архитектурно-строительных факультетов всех российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет.

Конкурс проходит в три этапа и включает два образовательных акселератора, в ходе которых ведущие эксперты в области архитектуры, проектирования, урбанистики и градостроительства расскажут об особенностях разработки проектов по благоустройству различных типов городских пространств и поделятся со студентами своим опытом и практическими решениями в области урбанистики и архитектуры.

При разработке рекомендуется учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. В конкурсе представлено шесть номинаций: «Парковые территории», «Центральные площади», «Набережные территории», «Дворовые территории», «Научные детские площадки» и «Объекты туристской инфраструктуры». Подать заявку можно до 15 октября на сайте благо-устрой.рф.

Работы полуфиналистов конкурса будут представлены на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. В случае победы они будут реализованы по программе национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением автора проекта в составе рабочей группы.

В финал конкурса экспертное жюри выберет три лучших проекта в каждой номинации. Победителей конкурса в каждой номинации ждет архитектурная экспедиция от корпорации Росатом в 2025 году в один из городов атомной энергетики России и стажировки в ведущих архитектурных бюро от общероссийской организации «Городские реновации» и проектной мастерской «Городские зодчие». Автор лучшего из проектов победителей получит главный приз конкурса — гран-при в миллион рублей.

Организаторами конкурса выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минстроем России и Институтом развития ДОМ.РФ. Цель конкурса — вовлечение молодежи в вопросы формирования комфортной городской среды и создания библиотеки креативных решений по благоустройству городских пространств.

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