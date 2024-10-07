39-летнего мужчину со шрамом на виске разыскивают в Псковской области

12:30, 07 октября 2024, ПАИ

39-летнего Виталия Ерошенкова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 30 сентября его местонахождение неизвестно. Мужчина может находиться в Великих Луках, а также в городе Валдай Новгородской области.

Ростом мужчина 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, лысый. Также у него шрам у левого виска.

Был одет в голубую клетчатую рубашку с длинным рукавом, чёрную джинсовую куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные сланцы. С собой у него маленькая сумка через плечо коричневого цвета.

Если кому-то известно о местонахождении Виталия Ерошенкова, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.