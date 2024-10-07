Женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Куньинском районе

19:09, 07 октября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Niva не справился с управлением и допустил наезд на женщину у деревни Наумово в Куньинском районе. После этого транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пешеход погибла на месте ДТП. Пострадал и водитель, помощь ему оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.