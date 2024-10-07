Торжественное закрытие российско-белорусского слёта участников студотрядов прошло в Пскове

Торжественное закрытие российско-белорусского слёта участников студотрядов прошло в Пскове. На протяжении пяти дней Псковская область объединила более 200 бойцов, 45 отрядов из 13 регионов России и Беларуси – из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Пензенской, Смоленской, Псковской, Минской, Витебской, Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Мероприятие прошло при поддержке Росмолодёжи. Подробности – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.