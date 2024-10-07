Уникальные серебряные украшения и костюмы народа сето представлены на выставке в Коломне

22:17, 07 октября 2024, ПАИ

В Коломне проходит выставка, посвящённая народному творчеству сето. В музее-заповеднике «Коломенский кремль» можно увидеть и примерить костюмы и украшения, которые носят представители этого народа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На открытии выставки перед гостями выступила гендиректор Псковского музея Светлана Мельникова. Она рассказала о важности и богатстве культуры сето, о разнообразии песен и о том, как ценны предметы их национального костюма.

Экспонаты, представленные в экспозиции, собраны в Псковском музее-заповеднике более чем за сто лет его существования. Среди них – цепи с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. На выставке также можно увидеть мужские и женские костюмы, линики, фрагменты узорного ткачества, пояса, рукавицы и гольфы сето.

О культуре и традициях сето рассказали сами представители этого народа в яркой видеопрезентации, подготовленной сотрудниками Псковского музея-заповедника.

Напомним, сето – народ, живущий на территории Печорского муниципального округа Псковской области. Он внесён в Единый перечень коренных малочисленных народов России как малочисленная финно-угорская этническая группа. У сето есть свой язык, они исповедуют православие.