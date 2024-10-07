Как псковские КВНщики боролись за выход в финал Центральной лиги «Нева», рассказал участник команды «Камбаламба»

22:44, 07 октября 2024, ПАИ

Псковская КВН-команда «Камбаламба» вышла в финал Центральной лиги «Нева». Полуфиналы прошли в Петербурге 3 и 4 октября. Команда «Камбаламба» боролась за путёвку в финал с семью другими командами. Какой была игра, как сложилась поездка, рассказал участник команды, стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Поездка точно прошла удачно, потому что мы прошли. Что касается игры, да, она была тяжелая. Полуфинал – это такая стадия, где остаются только сильнейшие. Приходится доказывать, что ты достоен пройти в финал. В целом всё понравилось. Мы съездили, поработали с редакторами. В «Неве» редакторы на высоте. Одна игра окончена, готовимся ко второй», – сказал Илгар Шарифов.

Победители Центральной лиги «Нева» получат шанс поехать на международный фестиваль КВН, чтобы побороться за выход в телевизионную лигу, которую показывают по Первому каналу.

«Естественно, мы метим высоко, хотим и в Сочи поехать, и желательно пройти дальше. И выиграть Высшую лигу было бы неплохо. Мы рассматриваем это всё как часть пути наверх», – сказал участник команды КВН.