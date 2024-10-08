8 октября православные отмечают память Сергия Радонежского

07:04, 08 октября 2024, ПАИ

8 октября православные отмечают память Сергия Радонежского, сообщает calend.ru. Будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился близ Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии. После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, где уже иночествовал его вдовый брат Стефан. Однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры посреди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетичной жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.

В возрасте 23 лет Варфоломей принял постриг с именем Сергия. Спустя некоторое время к нему начали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии преобразовавшаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, ставший ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием. Известно, что он запретил братии принимать подаяние и велел инокам жить только от своего труда. Позже Сергий основал еще несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий и Георгиевский на Клязьме. Настоятелями в этих обителях стали его ученики.

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. По преданию, однажды он даже воскресил умершего ребенка. Люди приходили к нему для исцеления, а иногда и просто для того, чтобы увидеть святого. Сергий был славен также тем, что часто примирял враждующих князей, убеждая их подчиниться великому князю Московскому. Благодаря этому ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство князя Дмитрия Иоанновича и выступили вместе с ним одним войском. Кстати, отправляясь на битву, московский князь приехал за благословением к Сергию, который предрек ему победу, а также отпустил в поход двух своих иноков — Пересвета и Ослябю.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками — не раньше, иначе она закиснет. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву. На капустном листе пекли вкусные лепешки. Когда тесто клали на лист, молились, чтобы зима прошла благополучно. На стол в этот день подавали и пирожки с капустой.

Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что он считался хранителем домашней птицы, особенно кур. Правда, почему именно Сергию Радонежскому выпала такая «честь», сказать сложно.

На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.