С начала сентября более 130 детей госпитализировали в псковскую инфекционную больницу с пневмонией

10:14, 08 октября 2024, ПАИ

136 детей с внебольничной пневмонией госпитализировали в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу с 1 сентября по 7 октября. За аналогичный период в 2023 году эта цифра равнялась 66, сообщила корреспонденту ПАИ главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

Заболевания протекают в легкой степени тяжести. Сейчас в стационаре находится 21 ребёнок, подчеркнула она.

«Возбудителями внебольничной пневмонии являются атипичная флора, микоплазма, пневмококк, гемофильная палочка, регистрируются случаи микст-инфекции», – пояснила главврач инфекционной больницы.

Для профилактики микоплазменной инфекции в очаге вводят карантин и изолируют больных. Кроме того, следует избегать тесного контакта с больными, соблюдать личную гигиену, использовать средства индивидуальной защиты, пояснила Анастасия Повторейко.

В отличие от микоплазменной инфекции методом специфической профилактики пневмококковой пневмонии и пневмонии является вакцинация, добавила она. Сейчас в поликлиниках области есть вакцина «Превенар 13». В качестве альтернативы региональный Центр иммунопрофилактики предлагает прививку «Пневмовакс 23». Вакцинацию от пневмококковой инфекции можно проводить вместе с вакцинацией от гриппа, добавила главврач.