Назначен новый директор Псковского филиала Россельхозбанка

10:10, 08 октября 2024, ПАИ

Директором Псковского регионального филиала Россельхозбанка стала Анна Тарасенко. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Ранее она руководила направлением прямых продаж Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». С июля 2015 года по март 2022 года Анна Тарасенко возглавляла Псковское отделение Сбербанка № 8630.

Анна Тарасенко родилась в Великих Луках. Окончила Современный гуманитарный институт (в Москве) по специальности «юриспруденция», Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «финансы и кредит». В системе Сбербанка она отработала более 24 лет.

Дмитрий Алемасов, возглавлявший Псковский региональный филиал РСХБ последние пять лет, переведён на должность первого заместителя директора Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка. В состав филиала входят отделения банка в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях и в Республике Карелии.

За время работы под руководством Дмитрия Алемасова Псковский филиал неоднократно занимал лидирующие позиции в структуре Россельхозбанка по бизнес-направлениям.

За минувшие пять лет кредитный портфель филиала возрос более чем в два раза. РСХБ увеличил объем кредитования предприятий агропромышленного сектора Псковской области в четыре раза.