Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев станет гостем программы «Оглавление»
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 октября, в 14 часов.
Как прошел первый год на посту главы округа? Завершенные и продолжающиеся проекты в муниципалитете. Как поменялась жизнь приграничного округа? Почему соотечественники переезжают в Печоры? Легко ли держать обратную связь с жителями округа? И собирается ли глава округа, как утверждают слухи, покинуть свой пост?
Об этом и многом другом ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Максим Андреев поговорят с Валерием Зайцевым.
Видеотрансляция из студии будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев станет гостем программы «Оглавление»
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