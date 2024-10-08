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Политика

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев станет гостем программы «Оглавление»

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 октября, в 14 часов.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Фото: ПАИ

Как прошел первый год на посту главы округа? Завершенные и продолжающиеся проекты в муниципалитете. Как поменялась жизнь приграничного округа? Почему соотечественники переезжают в Печоры? Легко ли держать обратную связь с жителями округа? И собирается ли глава округа, как утверждают слухи, покинуть свой пост?

Об этом и многом другом ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Максим Андреев поговорят с Валерием Зайцевым.

Видеотрансляция из студии будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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