В Изборске благоустраивают спуск к источнику

14:20, 08 октября 2024, ПАИ

В Изборске продолжается благоустройство территории, рассказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

«Мы второй раз подряд стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году по нацпроекту «Жильё и городская среда» была отреставрирована Соборная площадь в Печорах. В этом году ведётся благоустройство спуска, тропы к источнику», – рассказал Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

«Укладывается брусчатка, проводится освещение, лестница, к этому источнику будет смонтирован спуск. До конца года мы эти работы завершим», – сообщил глава округа.