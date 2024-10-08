Валерий Зайцев: Реконструкция водозабора в Майском микрорайоне в Печорах – часть глобальной модернизации

14:35, 08 октября 2024, ПАИ

Реконструкция водозабора в Майском микрорайоне, которая продолжается в Печорах, – часть глобальной модернизации всей инженерной инфраструктуры города, отметил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

«Сети до конца года, я надеюсь, мы сдадим. Это большой проект: новые скважины, строится новое здание водозабора, перекладываются сети, новая электроподстанция. Когда мы всё это завершим – вздохнём свободно. И жители забудут о проблемах с водой», – сказал глава округа.

По словам Валерия Зайцева, до конца октября работы должны быть «закончены физически», а «дальше просто будет документальная работа».

Напомним, работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».