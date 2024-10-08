Встреча с режиссёром документального сериала о великих российских и советских шахматистах пройдёт в Пскове

12:58, 08 октября 2024, ПАИ

Встреча с режиссёром документального сериала о великих российских и советских шахматистах «Россия на 64 клетках» Ильёй Васильевым состоится в Псковском доме молодёжи 9 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор мероприятия Даниил Григорьев.

Документальный цикл «Россия на 64 клетках» состоит из 13 роликов. Одна из частей посвящена первому русскому шахматному мастеру Александру Петрову, который родился 13 февраля 1799 года в селе Бисерово Опочецкого уезда Псковской губернии. Шахматист внёс значительный вклад в теорию – он создал несколько игровых задач. Самая знаменитая – «Бегство Наполеона из Москвы в Париж». Сохранилось порядка 90 партий Александра Петрова.

Встреча с Ильёй Васильевым начнётся в 14:00 в актовом зале Дома молодёжи.

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