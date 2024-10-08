Зачем при ремонте улиц в Печорах спилили деревья, объяснил Валерий Зайцев
При ремонте двух улиц в Печорах были спилены деревья. Зачем это понадобилось, объяснил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.
«Спилили аварийные или больные деревья. То есть это была не чья-то прихоть, а проверка специалистов с актами, соблюдены процедуры. Там деревьям по несколько десятков лет, кто-то из печерян их когда-то сажал. Конечно, деревья жалко, для жителей они ценны», – отметил глава округа в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.
В прошлом году в парках Печор упало несколько деревьев, в этом году были ураганы, когда тоже у деревьев огромные ветки отваливались, напомнил Валерий Зайцев.
Весной специалисты вместе со школьниками в Печорах будут сажать новые деревья, сообщил он.
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