Зачем при ремонте улиц в Печорах спилили деревья, объяснил Валерий Зайцев

15:14, 08 октября 2024, ПАИ

При ремонте двух улиц в Печорах были спилены деревья. Зачем это понадобилось, объяснил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

«Спилили аварийные или больные деревья. То есть это была не чья-то прихоть, а проверка специалистов с актами, соблюдены процедуры. Там деревьям по несколько десятков лет, кто-то из печерян их когда-то сажал. Конечно, деревья жалко, для жителей они ценны», – отметил глава округа в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

В прошлом году в парках Печор упало несколько деревьев, в этом году были ураганы, когда тоже у деревьев огромные ветки отваливались, напомнил Валерий Зайцев.

Весной специалисты вместе со школьниками в Печорах будут сажать новые деревья, сообщил он.