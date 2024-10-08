Жизнь Печорского округа без сето невозможно представить – Валерий Зайцев
Без народа сето невозможно представить жизнь Печорского округа, подчеркнул глава муниципалитета Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.
«Сето активно участвуют в жизни района. Они неоднократно получали гранты для сохранения традиций сето. Эни Семёновна Лыйв, которая ещё и общественный помощник губернатора, координирует много вопросов, в том числе помощи семьям участников СВО. Потому что у неё самой два сына находятся на СВО. Очень позитивный, душевный человек, никогда не откажет, и энергии её может позавидовать любой молодой человек. Хелью Маяк – хранительница традиций. Костюмы, язык, танцы, дети – всё через неё проходит. Нам всем надо учиться у сето бережному отношению к традициям», – отметил Валерий Зайцев.
Напомним, что Печорский муниципальный округ – место проживания более сотни представителей малого народа сето.
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