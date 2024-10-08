22 территории стали победителями регионального конкурса «Лучшая территория Псковской области»

15:35, 08 октября 2024, ПАИ

22 территории в четырёх категориях стали победителями регионального конкурса «Лучшая территория Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди городских поселений и муниципальных округов в номинации «Красота, комфорт, порядок» первое место занял Пыталовский округ, второе – Новоржевский. Первое место в номинации «Самая здоровая территория» занял Опочецкий муниципальный округ, а второе – городское поселение Пустошка. Первое место в номинации «Территория культуры» заняло городское поселение Пушкиногорье, а второе место у Невельского муниципального округа.

В категории «Муниципальные округа» в номинации «Красота, комфорт, порядок» победу одержал Новоржевский округ, а второе место у Опочецкого МО. Самыми здоровыми территориями признаны Струго-Красненский и Новоржевский МО. У них первое и второе места соотвественно. Территориями культуры названы Локнянский и Красногородский муниципальные округа.

Среди сельских поселений с численностью населения до 1,5 тысячи человек в номинации «Красота, комфорт, порядок» победила Гультяевская волость (Пустошкинский район), второе место у Церковищенской волости (Усвятский МО). В номинации «Самая здоровая территория» первое место заняла Воронцовская волость (Островский район), второе – Новоуситовская волость (Палкинский район). Территорией культуры признаны Дубровенская волость (Порховский МО) и Велейская волость (Пушкиногорский район) – первое и второе места соответственно.

В категории «Сельские поселения с численностью населения более 1,5 тысячи человек» в номинация «Красота, комфорт, порядок» первое место заняла Шелковская волость (Великолукский район), второе – Куньинская волость. Самыми здоровыми территориями определены Переслегинская волость (Великолукский район) и Лядская волость (Плюсский МО). В номинации «Территория культуры» первого места удостогена Шелковская волость, второго – Переслегинская волость.

Лучшие территории определила конкурсная комиссия, которая провела оценку достижений и материалов каждой территории.

За первое место предусмотрен грант в размере 500 тысяч рублей, за второе – более 290 рублей. Всего на развитие этих территорий в областном бюджете предусмотрено порядка 9,5 миллиона рублей.